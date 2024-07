El brutal asalto a una familia de Unquillo mientras se disputaba la final de la Copa América 2024

Seis delincuentes desalmados aprovecharon la disputa de la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia para cometer un brutal asalto. Ingresaron a la casa de una familia en Unquillo, los maniataron y se llevaron diferentes objetos de valor.

EL ASALTO EN UNQUILLO DURANTE LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA

El hecho ocurrió en barrio Lomas del Cigarral mientras se desarrollaba el encuentro entre las selecciones. “Escuchamos un ruido y ladridos del perro, me asomé por las cámaras y vimos a seis personas”. contó impactada una de las víctimas, en diálogo con Radio Mitre.

La mujer estaba junto a su pareja y sobrina viendo el encuentro que culminaría en victoria albiceleste, pero terminó siendo una noche de terror para ellos. Inmediatamente, activaron las alarmas, gritaron e hicieron “de todo para que alguien venga”, pero nadie pudo rescatarlos.

En menos de 20 minutos, los violentos rompieron un ventanal, ingresaron al hogar, le pegaron en la cabeza al hombre, redujeron a las personas, robaron diferentes pertenencias y huyeron. Ante este escenario, la dueña de la caso salió corriendo a buscar ayuda.

“Salgo primero a buscar a la Policía, pero no encontraba a nadie, hasta que al final los vi unas cuadras más abajo”, contó la femenina. Paralelamente, reclamó que contó dónde estaban los delincuentes porque una de las computadoras robadas tenía un sistema de rastreo.

“Les digo dónde estaba lo que me habían robado, pero nos dijeron que sin ninguna orden no podían hacer nada, sólo nos tomaron la denuncia, pero no se movían. Eran seis policías que sólo nos miraban”, expresó indignada.

La Policía se llevó las grabaciones de seguridad y recuperaron una computadora gracias a un sistema de rastreo y a la madre de uno de los delincuentes que devolvió parte de lo usurpado. Sin embargo, los efectivos no pudieron ingresar a la vivienda porque se necesita una orden judicial.