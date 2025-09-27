Vía Córdoba / Tormenta

El barrio de Córdoba que registró ráfagas de viento de 110 kilómetros por hora

A través de Defensa Civil, la Municipalidad confirmó las consecuencias del temporal en la Capital.

Redacción Vía Córdoba
27 de septiembre de 2025,

Las consecuencias del temporal en la ciudad de Córdoba.

La tormenta durante la noche del viernes 26 y el sábado 27 de septiembre dejó su rastro y consecuencias en la provincia. Por su parte, la Municipalidad confirmó que un barrio de Córdoba registró ráfagas de viento de 110 kilómetros por hora (km/h).

Defensa Civil recibió 394 llamados de vecinos y vecinas por incidentes durante las primeras horas del fin de semana. Por fortuna, no se registraron ciudadanos lesionados o evacuados, según comunicó el ente municipal.

Defensa Civil reportó 394 incidentes tras los vientos en Córdoba.
En paralelo, aseveró que los vientos desde el sector sur alcanzaron los 110 km/h a las 00.44 en la zona de Empalme. El listado lo completaron los CPC de Monseñor Pablo Cabrera con 95 km/h y Jardín con 92.

Qué barrio de Córdoba registró más lluvia

En cuanto a las precipitaciones, los mayores índices se constataron en barrio Guiñazú con 27,7 milímetros. Los datos fueron obtenidos a través de las Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Municipalidad de Córdoba. Ahora, Personal de la repartición trabaja para atender todos los eventos requeridos, entre los que se destacan 157 árboles y 60 postes caídos o con riesgo.

