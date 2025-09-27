La tormenta durante la noche del viernes 26 y el sábado 27 de septiembre dejó su rastro y consecuencias en la provincia. Por su parte, la Municipalidad confirmó que un barrio de Córdoba registró ráfagas de viento de 110 kilómetros por hora (km/h).

El barrio de Córdoba que registró ráfagas de viento de 110 kilómetros por hora

Defensa Civil recibió 394 llamados de vecinos y vecinas por incidentes durante las primeras horas del fin de semana. Por fortuna, no se registraron ciudadanos lesionados o evacuados, según comunicó el ente municipal.

En paralelo, aseveró que los vientos desde el sector sur alcanzaron los 110 km/h a las 00.44 en la zona de Empalme. El listado lo completaron los CPC de Monseñor Pablo Cabrera con 95 km/h y Jardín con 92.

Qué barrio de Córdoba registró más lluvia

En cuanto a las precipitaciones, los mayores índices se constataron en barrio Guiñazú con 27,7 milímetros. Los datos fueron obtenidos a través de las Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Municipalidad de Córdoba. Ahora, Personal de la repartición trabaja para atender todos los eventos requeridos, entre los que se destacan 157 árboles y 60 postes caídos o con riesgo.