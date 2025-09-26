Clima en Córdoba: con alerta por tormentas y vientos, así estará el tiempo este viernes 26 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 26 de septiembre alerta naranja por fuertes vientos y amarilla por tormentas para diferentes provincias. Una buena parte de Córdoba está bajo la notificación desde esta jornada hasta el fin de semana.

Clima en Córdoba: rige alerta por fuertes vientos este viernes 26 de septiembre

El ente nacional comunicó que el aviso por fuertes ráfagas de viento norte rige desde la madrugada del último día de la semana. Hasta la tarde, el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 kilómetros por hora (km/h).

Alerta naranja y amarilla por vientos para Córdoba.

El norte, el centro, el oeste y el sur de la provincia están en alerta amarilla y registrarán ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h. En paralelo, la zona de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Calamuchita, Santa María, Juárez Celman, Río Cuarto, General Roca y Presidente Roque Saenz Peña se encuentran bajo la notificación amarilla.

En su caso, serán afectados por vientos del sector sur con velocidades de entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h“, anticipó el SMN.

Clima en Córdoba: rige alerta por tormentas este viernes 26 de septiembre

A su vez, el noroeste, centro, oeste y sur de la provincia de Córdoba también padece una alerta amarilla por tormentas. Es el caso de los departamentos Cruz del Eje, Minas, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María, Capital, Juárez Celman, Río Cuarto, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña.

Alerta amarilla por tormentas este viernes 26 de septiembre.

“El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, expresó el ente meteorológico. Además, se espera “abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual”, cerró.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 26 de septiembre

En cuanto a los parámetros térmicos, Córdoba tendrá un viernes con una mínima de 12°C y una máxima 25°C. Por su parte, el cielo estará nublado y el viento será un condicionante. En el anochecer, se espera el ingreso de un frente de tormenta que marcará un cambio de tiempo.

Pronóstico extendido para Córdoba