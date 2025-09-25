Este jueves 25 de septiembre, desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la provincia anunciaron un brusco cambio de tiempo para Córdoba. En un contexto con un riesgo extremo de incendios, anticiparon cuándo llegará una tormenta.

Anunciaron un brusco cambio de tiempo para Córdoba: cuándo llega la tormenta

El área dependiente del Ministerio de Seguridad extendió la alerta por riesgo extremo de incendios forestales durante este 25 y viernes 26 en todo el territorio provincial. “Se mantendrá hasta el ingreso de un frente de tormenta previsto para la noche del viernes o el sábado por la madrugada”, deslizaron mediante un comunicado oficial matutino.

La Provincia de Córdoba refuerza la prevención de incendios con patrullaje aéreo desde este jueves 25 de septiembre.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil estimó que este fenómeno estaría acompañado por vientos del sector sur. Ante este escenario, recordó a la comunidad que está prohibido encender fuego. Además, solicitó dar aviso ante la presencia de una columna de humo o inicio de incendio.

Los detalles de la llegada de la tormenta a Córdoba

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un viernes 26 de septiembre ventoso desde las primeras horas. Las ráfagas del norte superarían los 70 kilómetros durante la tarde.

Alerta amarilla por tormentas para Córdoba desde la noche del viernes 26 hasta la tarde del sábado 27 de septiembre.

Respecto al cambio de tiempo, en su pronóstico extendido para Córdoba, detalló entre un 40 y un 70 por ciento de probabilidades de tormentas fuertes. Las precipitaciones se mantendrían durante toda la madrugada y mañana del sábado 27.

“Se espera abundante caída de agua, además de frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo e intensas ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual”, concluyeron.