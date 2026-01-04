En una acción militar fulminante, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y lo expulsó de Venezuela, para ser trasladado a Nueva York donde esperará ser juzgado por causas de narcotráfico y terrorismo, entre otras.

Entre las repercusiones internacionales, están las del mundo del fútbol, con argentinos que vivieron la realidad de Venezuela jugando en clubes de ese país. Por ejemplo el cordobés Brian Olivera, surgido en Instituto, que ascendió con Estudiantes de Río Cuarto y es refuerzo de Racing de Nueva Italia. En 2024 defendió el arco del Monagas venezolano.

Brian Olivera, refuerzo de Racing de Nueva Italia.

“En Monagas, compañeros me pedían que tenga mucho cuidado con lo que decía sobre Maduro. Te controlaban si ponías algo en redes sociales y te caían con cuestiones policiales. Si uno hablaba o decía algo que no les gustaba, te cortaban la luz, y hasta podías terminar preso“; señaló Olivera en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Olivera se formó en las inferiores de Instituto, donde jugó en la categoría 93, con Dybala y Gotti, entre otros. (Prensa Estudiantes de Río Cuarto).

“Tengo conocidos que esperaban que haga algo EEUU para que haya un cambio”, agregó el arquero. “Me levanté, ví las redes sociales y me sorprendió todo lo que pasaba. Es un país hermoso, pero la verdad es que hay mucha pobreza”, completó.

Venezolanos en Córdoba se reunieron en Plaza España para festejar la detención de Nicolás Maduro. (Jorge Peñaranda / La Voz)

LA DURA REALIDAD VENEZOLANA

Brian Olivera comentó que viajó a Venezuela para la experiencia en el Monagas junto a su familia, y que más allá de la cuestión futbolística decidieron volver al finalizar el contrato.

Brian Olivera ascendió a Primera con Estudiantes de Río Cuarto. (Prensa Estudiantes de Río Cuarto).

“Me tocó verlo desde el lado del jugador de fútbol y vivíamos otra realidad. Pero cuando ibas al supermercado te dabas cuenta de como estaba todo“, resumió todo.