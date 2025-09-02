Vía Córdoba / Alfajores

El alfajor, elegido la mejor galleta del mundo: uno de Córdoba entre los más destacados

Una famosa web gastronómica compartió un nuevo ranking y le dedicó un apartado a una firma de la provincia.

Lucas Sismondo
Lucas Sismondo

2 de septiembre de 2025,

El alfajor, elegido la mejor galleta del mundo: uno de Córdoba entre los más destacados
El alfajor de Córdoba que se colocó entre los más destacados del mundo.

Taste Atlas, una famosa web gastronómica que realiza reseñas y críticas en el mundo culinario, compartió un reciente estudio de su audiencia. El público eligió al alfajor como la mejor galleta del mundo y la entidad colocó a uno de Córdoba entre los más destacados.

El alfajor, elegido la mejor galleta del mundo

Son galletas de sándwich consistentes en dos galletas redondas y dulces con un relleno de dulce de leche o mermelada de leche entre ellas. La combinación se cubre con una capa de chocolate o se espolvorea con azúcar de confitería”, describió Taste Atlas.

El alfajor, elegido la mejor galleta del mundo.
El alfajor, elegido la mejor galleta del mundo.

Desde la página oficial habían elaborado un listado con las mejores 50 galletas del mundo. Preparaciones de Grecia, Estados Unidos, Países Bajos, México, Escocia, Argelia e Italia quedaron por detrás de la preparación Argentina.

El alfajor de Córdoba que está entre los más destacados del mundo

Este martes 2 de septiembre, le dedicaron un posteo en su cuenta de Instagram a las producciones de Chammas, la empresa que elabora desde hace más de 150 años diferentes productos dulces para compartir con el resto o uno mismo.

Alfajores Chammas
Alfajores Chammas

“Nuestra empresa nació en Córdoba, en el año 1869, y desde entonces nos dedicamos a la fabricación y comercialización de delicias artesanales a lo largo de todo el país. En la actualidad contamos con más de 100 puntos de venta en Argentina y 7 marcas independientes”, recalcaron desde la firma.

Cuántos tipos de alfajores tiene Chammas en Córdoba

  • Chocolate negro.
  • Chocolate blanco.
  • Tradicional de dulce de leche.
  • Tradicional de fruta.
  • Mini alfajor de chocolate.
  • Mini alfajor tradicional.

