Dónde estarán y que armas portarán los 1.500 nuevos cadetes de la Policía de Córdoba

El gobierno de la provincia presentó este martes 4 de junio a los 1.500 cadetes de las escuelas de la Policía de Córdoba que saldrán a la calle desde esta semana. Además, detallaron en qué sectores estarán y qué armas portarán.

Se trata de jóvenes que están completando sus estudios en las escuelas de Oficiales y de Suboficiales de la Policía de Córdoba. 1.000 estarán en la Capital, mientras que, los 500 restantes en el interior provincial.

El gobernador Martín Llaryora preside la presentación de nuevos móviles para la Policía de Córdoba.

Juan Pablo Quinteros ministro de Seguridad Comisario general Leonardo Gutiérrez

DÓNDE ESTARÁN LOS 1.500 CADETES DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA

Por decisión del Gobierno, los cadetes realizarán prácticas profesionales en calle en zonas definidas, reforzando así las tareas de patrullaje preventivo. “Espacios verdes, zonas seguras, corredores y avenidas principales”, dijo el jefe de la Policía de Córdoba, Leonardo Gutiérrez.

No portarán armas de fuego, pero sí estarán uniformados y equipados con Byrna, las pistolas que lanzan balines de goma o cápsulas con gas pimienta. Las prácticas profesionales serán de 20 horas de trabajo semanal para los estudiantes de segundo año y cobrarán becas de 300 mil pesos. En el caso de tercer año, serán de 30 horas por 400 mil pesos.

EL MENSAJE DE LLARYORA PARA LOS 1.500 NUEVOS CADETES

Los uniformados cumplirán esto a contraturno con sus horas de cursado. Además, serán evaluados en su desempeño, con calificaciones que serán tomadas en cuenta para su promoción. “Buscamos formar policías de calle, es por esto que queremos incentivar la práctica y la formación en la calle”, explicó el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Por su parte el gobernador Martín Llaryora, les dejó un mensaje a los nuevos cadetes: “Es una tarea esencial porque una persona no puede desarrollar su derecho o su vocación de trabajo con miedo a que la asalte o secuestren, no puede disfrutar del espacio público si tiene miedo de venir con sus hijos y no puede expresar ninguno de sus derechos si tienen miedo a salir a la calle”,