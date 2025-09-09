Dólar blue en Córdoba: tras la fuerte suba, en cuánto cotiza este martes 9 de septiembre

El dólar blue en Córdoba abrió este martes 9 de septiembre al mismo valor de cierre del lunes 8. Luego de una primera jornada en la que las acciones argentinas cayeron producto de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la divisa se consolida por encima de los 1.350 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este martes 9 de septiembre con los siguientes valores: 1.359 pesos para la compra y 1.399 para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.