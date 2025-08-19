Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este martes 19 de agosto

Con las 18 listas confirmadas que buscarán determinar la renovación de nueve bancas en la Cámara de Diputados a nivel provincial, el dólar blue en Córdoba abrió este martes 19 de agosto al mismo valor de cierre del lunes 18.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este martes 19 de agosto a 1.324 pesos para la compra y 1.354 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.