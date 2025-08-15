Vía Córdoba / Dólar hoy

Dólar blue en Córdoba: tras la abrupta baja, en cuánto cotiza este viernes 15 de agosto

El valor de la moneda extranjera registró un fuerte descenso en las últimas 24 horas.

15 de agosto de 2025,

La cotización del dólar blue en Córdoba este viernes 15 de agosto.

Luego de una abrupta baja en las últimas 24 horas en el mercado paralelo, el dólar blue en Córdoba abrió este viernes 15 de agosto al mismo valor de cierre del jueves 14. De todos modos, se posiciona por encima de los 1.300 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este viernes 15 de agosto de la siguiente manera: 1.304 pesos para la compra y 1.334 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.

