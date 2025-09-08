Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este lunes 8 de septiembre

Tras un inicio de mes con subas y bajas, el dólar blue en Córdoba abrió este lunes 8 de septiembre al mismo valor de cierre del viernes 5. En este aspecto, aún se mantiene por encima de los 1.300 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este lunes 8 de septiembre con los siguientes valores: 1.354 pesos para la compra y 1.384 para la venta. Se espera que a lo largo de la jornada, sufra modificaciones.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.