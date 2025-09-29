Dólar blue en Córdoba: en cuánto cotiza la divisa este lunes 29 de septiembre

Tras una semana de subas y bajas, el dólar blue en Córdoba abrió este lunes 29 de septiembre al mismo valor de cierre del viernes 26. En este sentido, la divisa extranjera aún se mantiene por encima de los 1.4000 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este lunes 29 de septiembre con los siguientes valores: 1424 pesos para la compra y 1455 para la venta. Por las tardes, bajó algunos puntos y se posicionó en 1.414 para la compra y 1.414 para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.