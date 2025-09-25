Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este jueves 25 de septiembre

En el transcurso final de la gira del presidente Javier Milei por los Estados Unidos en búsqueda de respaldo financiero, el dólar blue en Córdoba abrió este jueves 25 de septiembre al mismo valor de cierre del miércoles 24.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este jueves 25 de septiembre con los siguientes valores: 1.389 pesos para la compra y 1.420 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.