Dólar blue en Córdoba: en baja, en cuánto cotiza la divisa este miércoles 24 de septiembre

La divisa registró una fuerte baja en las últimas 48 horas.

24 de septiembre de 2025,

El valor del dólar blue en Córdoba. (Pexels)

El dólar blue en Córdoba abrió este miércoles 24 de septiembre al mismo valor de cierre del martes 23. La divisa volvió a registrar una baja luego de la reunión entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este miércoles 24 de septiembre con los siguientes valores: 1.394 pesos para la compra y 1.425 pesos para la venta. En horas del mediodía, cotizaba a 1.374 para la compra y a 1.404 para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.

