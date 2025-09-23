Vía Córdoba / precios

Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este martes 23 de septiembre

Consultá el valor de la moneda tras los anuncios nacionales e internacionales.

23 de septiembre de 2025,

Seguí el valor del dólar blue en Córdoba.

El dólar blue en Córdoba abrió este martes 23 de septiembre al mismo valor de cierre del lunes 22. La divisa extranjera mantiene su valor por encima de los 1.450 pesos por unidad luego de que el Gobierno recibiera el apoyo público de los Estados Unidos y anunciara una baja en las retenciones.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este martes 23 de septiembre con los siguientes valores: 1.459 pesos para la compra y 1.490 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.

