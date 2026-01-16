Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este viernes 16 de enero

El dólar blue en Córdoba abrió este viernes 16 de enero al mismo valor de cierre del jueves 15. De este modo, luego de la primera quincena del mes, la divisa se ubica en torno a los 1.500 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este viernes con los siguientes valores: 1.494 pesos para la compra y 1.526 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.