Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este jueves 11 de septiembre

Luego de que el Gobierno nacional vetara las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, el dólar blue en Córdoba abrió este jueves 11 de septiembre al mismo valor de cierre del miércoles 10.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este jueves 11 de septiembre con los siguientes valores: 1.379 pesos para la compra y 1.409 para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.