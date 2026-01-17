Dispararon en la calle y arrojaron piedras a la Policía: tensión en Córdoba

Dos sujetos dispararon en la calle y las fuerzas de seguridad fueron al sector para aprehenderlos. En medio del operativo, los vecinos arrojaron piedras a la Policía y se vivió un nuevo episodio de violencia urbana y tensión en Córdoba.

Dispararon en la calle y arrojaron piedras a la Policía en Córdoba

Dos personas viajaban en motocicleta Suzuki Ax y realizaron detonaciones en el pasaje Juan Pedro De Esnaola al 4100, barrio Maldonado, durante la madrugada de este sábado 17 de enero.

La motocicleta en la que viajaban los sujetos entregados por su abuela.

Una patrulla arribó a la zona y encontró municiones tiradas en la puerta de ingreso de una vivienda. La dueña de la morada, quien aseguró ser la abuela de los sujetos, permitió el ingreso de los uniformados, quienes los detuvieron.

Ellos secuestraron tres armas de fuego calibre 9 milímetros (mm) con cargadores, un chaleco balístico y 14 municiones 9 mm y la moto. En paralelo, al ver la presencia de policial, los vecinos les arrojaron piedras, pero la situación se disuadió con el uso del armamento menos letal.