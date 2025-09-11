Vía Córdoba / Denuncia

Detuvieron a un hombre que mantuvo en cautiverio a dos mujeres en Córdoba

Las imágenes del operativo en barrio Villa Richardson que terminaron con la aprehensión del sujeto y el rescate de las víctimas, que tenían diferentes lesiones de gravedad.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

11 de septiembre de 2025,

Las mujeres sufrieron diferentes heridas y maltratos por parte del sujeto de 28 años en Córdoba.

Las fuerzas de seguridad de la provincia confirmaron que detuvieron a un hombre que mantuvo en cautiverio a dos mujeres en Córdoba. Según la denuncia que se conoció este jueves 11 de septiembre, el violento las golpeó, las amenazó y las maltrató una seguidilla de días.

Personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales allanó una vivienda ubicada en la calle José Iriarte al 1.800, barrio Villa Richardson. Allí, rescataron a dos señoritas de 23 y 38 años que habían sido retenidas en contra de su voluntad.

Los uniformados constataron que ambas tenían lesiones visibles en diferentes partes de sus cuerpos. Fueron asistidas, contenidas y trasladadas a sede judicial, quedando bajo resguardo y a disposición de la autoridad competente.

Inclusive, una de ellas se presentó en un nosocomio y denunció haber sido lesionada por su pareja. Ante este escenario, el sujeto de 28 años fue aprehendido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.

