Córdoba: una persecución de película terminó con un conductor detenido

Este miércoles, se vivieron momentos de tensión en la ciudad, donde una camioneta Toyota Hilux, de color plateado, fue avistada transitando a alta velocidad y realizando movimientos de zigzag sobre avenida de Mayo, en el barrio Villa El Libertador.

Esta conducta, que comprometía la seguridad de los transeúntes y otros automovilistas, alertó a las autoridades, quienes iniciaron de una operación para interceptar el vehículo. La persecución se dio por varias cuadras.

Percusión de película: un conductor fue detenido

La situación escaló a una intensa persecución policial que involucró a varios patrulleros por la zona sur de la ciudad. Finalmente, se logró detener la marcha del rodado en la calle Icho Cruz al 600, ubicada en barrio Comercial.

Al momento de la detención del vehículo, los oficiales constataron la presencia de cuatro personas en su interior: el conductor, un hombre y dos mujeres. Del chofer, un hombre de 36 años, se percibía un fuerte olor a alcohol, a pesar de ser una hora diurna.

El test de alcoholemia, practicado por el personal de Policía Caminera, arrojó 1.55 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede en más de tres veces el límite permitido por la legislación de tránsito vigente en la provincia. El conductor quedó detenido, a disposición de la Justicia.