Un joven de 20 años recibió un tiro en la cara y está internado en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba. La Policía confirmó el nuevo hecho de violencia que ya está en sus manos para ser investigado.

Recibió un tiro en la cara y está internado: investigan un nuevo hecho de violencia en Córdoba

Las autoridades notificaron que el suceso se produjo durante la tarde del viernes 29 de agosto en barrio Ciudad de Mis Sueños. En primera instancia, la víctima fue trasladada por sus allegados hasta el dispensario de la zona.

A raíz de la gravedad del cuadro, fue trasladado por un servicio de emergencias al nosocomio ubicado en la calle Catamarca al 441. Se encuentra en la terapia intensiva en estado reservado.

Por su parte, la Fiscalía de Instrucción del Distrito II Turno VII, a cargo de Tomás Casas, interviene en la causa para intentar dilucidar el nuevo episodio de violencia urbana.