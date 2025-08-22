Un hombre fue encontrado con 15 disparos en su cuerpo dentro de su casa en la madrugada de este viernes 22 de agosto. La Policía de Córdoba lo trasladó rápidamente al Hospital de Urgencias, donde lucha por su vida.

Córdoba: lo encontraron con 15 disparos en su casa y lucha por su vida

Las autoridades explicaron que el sujeto fue hallado con las graves heridas y lleno de sangre en Aviador Silvio Pettirossi y Llanquelen, barrio Villa Martínez. Los uniformados encontraron 15 vainas servidas de calibre 9 milímetros, dando a entender que se trató de un intento de robo.

La víctima fue trasladada inmediatamente al centro de salud mencionado, donde entró directo al quirófano. Ahora, según confirmaron fuentes en diálogo con El Doce, se encuentra gravísimo estado y su pronóstico es reservado. Por su parte, el Departamento Homicidios y la fiscalía de Andrea Martín Artesi tienen en sus manos la investigación.