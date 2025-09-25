La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) confirmó el descubrimiento de más de 1.300 millones de dólares en drogas tras un megaoperativo en Córdoba. Con el correr de las horas, dio a conocer que uno de los detenidos es un empleado de la Municipalidad.

Detuvieron a un empleado de la Municipalidad de Córdoba por integrar una banda narco

Claudio Agüero, director de la investigación, expresó que 12 allanamientos se produjeron en los barrios La Toma, El Trébol, Las Violetas, Carrara de Horizonte, General Paz, Centro y Las Palmas. Las pesquisas previas requirieron de ocho meses para no fallar.

Megaoperativo en Córdoba: detenidos y secuestro millonario de droga (MPF).

Al final, secuestraron 50 kilos y 932 gramos de cocaína, que tienen un valor aproximado de 1.350.019 millones de dólares, según el comunicado del Ministerio Público Fiscal.

A su vez, los uniformados de la FPA anunciaron la aprehensión de cinco personas. Este jueves 25 de septiembre, ratificaron que uno de ellos es empleado del área de Parques y Paseos de la Municipalidad de Córdoba, según dijeron en diálogo con El Doce.