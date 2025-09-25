Vía Córdoba / Drogas

Detuvieron a un empleado de la Municipalidad de Córdoba por integrar una banda narco

La información fue confirmada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico este jueves 25 de septiembre.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

25 de septiembre de 2025,

Detuvieron a un empleado de la Municipalidad de Córdoba por integrar una banda narco
Uno de los cinco detenidos es empleado de la Municipalidad de Córdoba.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) confirmó el descubrimiento de más de 1.300 millones de dólares en drogas tras un megaoperativo en Córdoba. Con el correr de las horas, dio a conocer que uno de los detenidos es un empleado de la Municipalidad.

Detuvieron a un empleado de la Municipalidad de Córdoba por integrar una banda narco

Claudio Agüero, director de la investigación, expresó que 12 allanamientos se produjeron en los barrios La Toma, El Trébol, Las Violetas, Carrara de Horizonte, General Paz, Centro y Las Palmas. Las pesquisas previas requirieron de ocho meses para no fallar.

Megaoperativo en Córdoba: detenidos y secuestro millonario de droga (MPF).
Megaoperativo en Córdoba: detenidos y secuestro millonario de droga (MPF).

Al final, secuestraron 50 kilos y 932 gramos de cocaína, que tienen un valor aproximado de 1.350.019 millones de dólares, según el comunicado del Ministerio Público Fiscal.

A su vez, los uniformados de la FPA anunciaron la aprehensión de cinco personas. Este jueves 25 de septiembre, ratificaron que uno de ellos es empleado del área de Parques y Paseos de la Municipalidad de Córdoba, según dijeron en diálogo con El Doce.

Temas Relacionados

MÁS DE Drogas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS