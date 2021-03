A fines de abril, una escultura de Cura Brochero viajará desde Alta Gracia hacia África, más precisamente a Tanzania. La obra de tamaño natural fue realizada por el escultor Julio Incardona, quien se la entregará al sacerdote misionero Diego Cano a cargo de la Misión Tanzania para que lleve al santuario.

“Estoy deslumbrado, felíz y a la vez a contrareloj, trabajando hasta la madrugada para poder llegar”, cuenta Incardona a Mi Valle. En este sentido, comentó cómo se está preparando para la travesía continental: “Vamos a armar y desarmar, la hemos adaptado para que pueda llevarla en las maletas. Es una locura que comenzó con un sueño”, aseguró.

Según comentó al medio altagraciense, el artista asegura que esta movida comenzó con los cursos online de “Bienvenidos a la tierra”. “El padre se enteró, usó esos cursos, le mandé algunos especiales para que pudiera difundir a la gente allá en África y allí comenzó todo esto. Ahora está de vacaciones y se va para allá, en vez de llevar la yerba mate, lleva la escultura. Además, me invitó a dar clases en el lugar, a cómo hacer matrices, moldes, así que estoy meditándolo”, cuenta el altagraciense.

Sobre la posibilidad de que se concrete esta idea, el escultor cuenta: “Ahí si que Cultura Viva pasa a ser Viva en serio. Ir a lugares como estos donde hace mucha falta exportar a Alta Gracia a un lugar tan necesitado y no a Europa, que es un sueño, una utopía, pero vamos a dejar que siga fluyendo y si consigo apoyo, lo vemos”, explicó.

En cuanto a sus trabajos y la cantidad de proyectos que ya ha llevado adelante, algunos de los cuales recorrieron el país, Incardona reflexiona: “Esto nos dejó Luis Hourgras, un oficio que no tiene límites, no se sabe todo lo que uno puede hacer, es interminable...cuánto podemos colaborar con la sociedad también porque no es solo arte, es enseñar industria”, finalizó.