Desapareció una adolescente de 17 años en Córdoba y solicitan ayuda para encontrarla

Se trata de Aisha Aylin Maida, quien fue vista por última vez en barrio Santa Isabel.

24 de septiembre de 2025,

La menor de edad fue vista por última vez en la tarde del martes 23 de septiembre.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito dos Turno tres de la ciudad de Córdoba confirmó una nueva denuncia por desaparición. Se trata de Aisha Aylin Maida, una adolescente de 17 años que está bajo tratamiento psicológico, según explicó su familia.

Las fuerzas de seguridad de la provincia indicaron que la menor fue vista por última vez durante la tarde del martes 23 de septiembre. Se escapó de su domicilio en barrio Santa Isabel de Córdoba, según su tía, Mirta Romero, quien habló con El Doce.

Aisha Aylin Maida, la joven desaparecida.
Al momento de su desaparición, la adolescente vestía joggins de color negro, zapatillas negras, musculosa negra, una campera gris y portaba un collar de perlas color blancas. En cuanto a sus características físicas, mide 1,80 metros, es de contextura robusta y tiene cabello corto color negro.

Toda información puede ser aportada en la Unidad Judicial 6, teléfono 4481016- interno 34101, 4666251, o calle Lagunilla al 3.179, barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba.

