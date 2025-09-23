La Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, solicitó ayuda para encontrar a un adolescente de 15 años que desapareció hace tres meses. Se trata de Carlos Iván Bracamonte, según confirmó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado oficial.

Piden ayuda para encontrar a un adolescente que desapareció hace 3 meses en Cosquín

El menor de edad se habría ausentado de su domicilio en la ciudad de Cosquín, donde fue visto por última vez el 21 de junio. Precisamente, en la esquina de la calle Imperial y Carlos V, barrio El Condado.

El menor desapareció a fines de junio de 2025.

Bracamonte es de contextura delgada, tez clara; mide 1,70 metros; tiene pelo oscuro, corto y peinado hacia un costado y ojos de color marrón. No posee tatuajes. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de color bordó y una campera de color rojo y gris.

Cómo ayudar en la búsqueda del adolescente en Cosquín

Cualquier información sobre el paradero puede informarse la Unidad Judicial Móvil de Cosquín, a cualquiera de los siguientes teléfonos: