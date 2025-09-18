Apareció una joven de 18 años que estaba desaparecida en Córdoba: lo que se sabe

A pocas horas de hacerse pública la denuncia por desaparición de una joven de barrio Héroes de Malvinas de la ciudad de Córdoba, fue localizada tras presentarse voluntariamente en una comisaría. Su declaración desencadenó en un operativo policial.

Apareció una joven que estaba desaparecida en Córdoba

De acuerdo a la Policía, la mujer se encontraba en un domicilio en barrio Ciudad Evita. Al llegar al lugar, constataron que estuvo acompañada por su pareja, un hombre sobre quien pesaba una orden de restricción.

El individuo fue detenido por violar esta medida judicial y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente. El caso sigue bajo investigación para determinar las circunstancias que rodearon la desaparición denunciada.