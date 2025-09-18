Vía Córdoba / Búsqueda de personas

Apareció una joven de 18 años que estaba desaparecida en Córdoba: lo que se sabe

La mujer se había ausentado de su domicilio en barrio Héroes de Malvinas de la ciudad de Córdoba.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

18 de septiembre de 2025,

Apareció una joven de 18 años que estaba desaparecida en Córdoba: lo que se sabe
La joven se encontraba en un domicilio de barrio Ciudad Evita.

A pocas horas de hacerse pública la denuncia por desaparición de una joven de barrio Héroes de Malvinas de la ciudad de Córdoba, fue localizada tras presentarse voluntariamente en una comisaría. Su declaración desencadenó en un operativo policial.

Apareció una joven que estaba desaparecida en Córdoba

De acuerdo a la Policía, la mujer se encontraba en un domicilio en barrio Ciudad Evita. Al llegar al lugar, constataron que estuvo acompañada por su pareja, un hombre sobre quien pesaba una orden de restricción.

El individuo fue detenido por violar esta medida judicial y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente. El caso sigue bajo investigación para determinar las circunstancias que rodearon la desaparición denunciada.

Temas Relacionados

MÁS DE Búsqueda de personas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS