Denunciaron a un funcionario y productoras por fallas en el show de Pity Álvarez en Córdoba

El fiscal general Sandro Abraldes denunció a un funcionario y a dos productoras por fallas en el show de Pity Álvarez en Córdoba. Según su presentación, incumplieron con requerimientos que había solicitado con antelación al espectáculo en el estadio Mario Alberto Kempes.

El acusado es Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes y de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). En el caso de las empresas, se trata de En Vivo Producciones SA y Pop Art Music.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri. (Universidad Provincial de Córdoba).

24 horas previas a la presentación de Álvarez ante más de 35.000 personas, Abraldes le envió una notificación electrónica a Calleri, quien era el responsable de la administración, el cuidado y la seguridad en el Kempes.

Por qué denunciaron fallas en el show de Pity Álvarez en Córdoba

En su solicitud, pidió garantizar la entrada al recinto de cuatro funcionarios policiales de la División Operaciones Técnicas Especiales de la Policía Federal Argentina. Ellos debían realizar tareas específicas dentro y el pedido no fue cumplido, según la denuncia.

“Serias dificultades” tuvo el personal para acceder al estadio, expresa la presentación a la que accedió La Nación. Los efectivos finalmente pudieron entrar, pero mediante un llamado entre el representante legal de la productora y un funcionario de la fiscalía.

Por ello, Abraldes denunció a En Vivo Producciones SA. En el caso Pop Art Music, la presentación fue ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal ya que habría “obstaculizado el accionar policial dentro del estadio, restringiendo las imágenes que podían ser obtenidas”.