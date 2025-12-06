Pity Álvarez confesó que su show en Córdoba " estuvo a punto de suspenderse"

Pity Álvarez confesó que su show en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba “estuvo a punto de suspenderse”. El artista explicó los motivos y las condiciones que deberá cumplir antes y después de su viaje para poder cumplir con su palabra.

“Está confirmado desde lo legal y desde lo artístico”, ratificó Álvarez, quien habló con radio Mega 98.3. En la entrevista, se refirió a que la Justicia le permite brindar su espectáculo, siempre y cuando se presente antes y posterior a este.

Pity Álvarez cantará en Córdoba. (Foto: Edgardo Kevorkian/Ilustrativa)

“El juzgado me dijo: ‘podés tocar, pero tenés que venir a presentarte antes del 20 y después también’”, indicó. Por otro lado, adelantó que su show en Córdoba tendrá “gente con la que me den ganas de estar, con la que pueda hablar, comer algo, compartir”.

Pity Álvarez habló previo a su show en Córdoba

Es que, según explicó, está en búsqueda de “contención y buena onda”. Por otro lado, se mostró comprometido con demostrar un cambio en su conducta y su actitud. “No prometo. Quiero cumplir. Lo quiero demostrar con hechos”.

En una nueva etapa de su vida a nivel profesional y personal, confesó que pudo “dejar la pasta base”. “Puedo hacer muchas cosas más. No me gustaba la vida que estaba llevando”, reconoció.