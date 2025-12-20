Cómo es el operativo para el show de Pity Álvarez en Córdoba: con controles a naranjitas

Desde las 21 de este sábado 20 de diciembre, el estadio Mario Alberto Kempes será el escenario del regreso oficial a los escenarios de Pity Álvarez. Por ello, las autoridades diagramaron un operativo para su show en Córdoba.

A qué hora abren las puertas para el show de Pity Álvarez en Córdoba

Según la Policía de Córdoba, la apertura de los ingresos al estadio mundialista comenzará a las 18 y los accesos son:

Portón 1 : Acceso a Artime y Campo.

Portón Madonna : Acceso a Campo.

Portón 2 : Acceso a Ardiles.

Portón 4: Acceso a Gasparini.

Pity Álvarez. Foto: web.

Las personas que asistan al evento deben tener en cuenta que es indispensable ir con DNI y el código QR proporcionado al momento de la validación de la compra. En esta línea, está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, pirotecnia y cualquier elemento contundente o cortopunzante.

Colectivos para el show de Pity Álvarez en Córdoba

Por su parte, la Municipalidad de Córdoba dispuso de servicios especiales con las empresas Tamsau y FAM. Las unidades partirán desde la Plaza de la Intendencia-Héroes de Malvinas a partir de las 17 y el pago del boleto podrá realizarse con todos los medios habilitados.

Transporte de pasajeros urbanos de la ciudad de Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

El tránsito y el estacionamiento en el Kempes estará coordinado por 50 agentes, grúas y móviles que recorrerán las inmediaciones. Los puntos principales estarán ubicados en:

Accesos a la playa norte y Parque del Kempes Norte.

Playa subterránea y central (enrejada).

Playa sur.

Feriar.

Acceso desde avenida del Piamonte.

Controles a naranjitas para el show de Pity Álvarez en Córdoba

Los efectivos municipales patrullarán las inmediaciones del Kempes desde la mañana y hasta la finalización del show. “En sus recorridos cuidarán de la integridad de los asistentes y vecinos del lugar, controlando a su vez el posible accionar de cuidacoches ilegales”, expresó la Municipalidad.

“Salvo en los lugares y modalidades habilitadas, el cobro de estacionamiento en la vía pública es ilegal, como lo establece el artículo 60 del Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba (Ley 10.326)”, agregó.

Ante cualquier situación irregular, se debe llamar al 911 o avisar al personal policial presente en el lugar. Por último, se le sugirió a los vecinos evitar la zona del estadio entre las 17 y la 1, si es que no asisten a la presentación.