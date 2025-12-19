Pity Álvarez en Córdoba: el productor explicó qué pasará con el show si hay tormenta

El show de “Pity” Álvarez en Córdoba sorprendió a los fanáticos del rock y promete tener una importante convocatoria. En la previa, el productor, José Palazzo explicó qué pasará con la presentación si hay tormenta este sábado 20 de diciembre.

Qué pasará con el show de Pity Álvarez en Córdoba si hay tormenta

“No decide una sola persona, se evalúa minuto a minuto”, contextualizó Palazzo, en diálogo con El Doce. La decisión la evalúan Defensa Civil, expertos en meteorología, la Municipalidad y la Policía de Córdoba.

José Palazzo habló del show de Pity Álvarez en Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)

A su vez, explicó que los elementos seleccionados para la presentación resisten agua, sin significar riesgos para las personas que asistan. Sin embargo, aclaró que únicamente una tormenta eléctrica obligaría a una suspensión.

Una tormenta eléctrica, lo único que suspendería el show de Pity Álvarez en Córdoba

“Por lo general en este tipo de shows, si no hay tormenta eléctrica, todo esto está preparado para soportar agua...todo lo que tenga que ver con tecnología está abajo del escenario y elevado, con características para el aire libre", ponderó.

“Ahí hay que ver si es ligera, si es moderada, si es alta y qué características va a tener la tormenta y en base a eso se van a tomar las decisiones”, palpitó sobre el show que ya tiene al protagonista en Córdoba.

Qué dice el pronóstico extendido para el show de Pity Álvarez en Córdoba

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 20 de noviembre hay alerta amarilla por tormenta en toda la provincia de Córdoba.

En Capital, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, según el SMN. Además, estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos.

La entidad anticipó valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros. La probabilidad de tormentas aisladas es de entre un 40 a un 70 por ciento durante el día. Pero para la noche se reducen al margen de entre un 10 y 40 por ciento.