Un violento episodio podría haber terminado en tragedia el domingo por la tarde cuando un cabo primero de la Policía de Córdoba atacó con un arma blanca a su pareja a quien le provocó heridas cortantes en su cuerpo. Justamente la mamá de la víctima declaró que no era la primera vez que el hombre atacaba a su hija y que no lo denunció antes “porque mi hija me lo pedía”.

La mujer brindó declaraciones a El Doce y sobre el atacante, Diego Oviedo aseguró: “Es una persona muy agresiva, alcohólica. Un montón de veces le ha hecho daño a mi hija psicológicamente y por temor ella no quiere hacer nada. Pido que la Policía no cometa otro error con otro policía de tenerlo efectivo y pase lo que pase. Que la Policía Caminera no cometa los mismos errores de dejar pasar a un funcionario por ser policía. Si ciertas personas hubieran actuado como debieran a mi hija no le hubiera pasado lo que le pasó”.

Como consecuencia del ataque, la joven de 29 años terminó con siete cortes en la zona del tórax y traumatismo de cráneo. “Tienen que operarla de la mano, tienen que operarla de las mamas, tienen que operarla para que ella siga estudiando. Hoy por hoy no se si va a poder utilizar su mano para seguir escribiendo como antes. Les pido a las autoridades que me ayuden para que todo salga a la luz”, pidió la madre entre lágrimas.

Sobre los hechos de violencia previos la mujer comentó: “Creo que ella hizo una denuncia, pero no sé el motivo de no poder hacerlo más frecuente y no llegar a lo que hemos llegado. Fue un daño psicológico que hemos vivido toda la familia por temor”.

Por último se lamentó por no haber denunciado a Oviedo a pesar del pedido de su hija: “Cuando él estaba mal yo venía y lo hablaba para que se calmara. Si no hice denuncia fue por mi hija que me lo pedía. Hice muy mal. Pido que no se cometa otro error con otra madre, que no haga eso”.