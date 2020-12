Fue atacada por su pareja, un policía de Córdoba que la tomó a golpes primero en la calle y luego la atacó con un cuchillo estando en casa, pero pudo salvar su vida al simular su propia muerte, en un tremendo hecho de violencia ocurrido este domingo.

Tras salvarse milagrosamente de al menos cinco cuchilladas, ella dio su testimonio, un relato desgarrador en el que también acusa a los policías que vieron cómo su pareja, Diego Oviedo, inició su agresión hacia ella en plena calle y no la ayudaron.

Según relató, él estaba en una fiesta con otros policías y la llamó para que la vaya a buscar con el auto: “me llama porque estaba muy borracho, cuando llego estaba haciendo pis en la calle, no lo podíamos calmar y me rompió el auto. Miré a la Policía como diciendo ‘¿no van a hacer nada?”, contó a El Doce.

Tras este incidente, llegaron a la casa donde el hombre intentó degollarla con un cuchillo y luego le dio varias puñaladas más: “me dijo que iba a buscar la ropa a la pieza y en el pasillo me cortó el cuello, me dio cuatro puñaladas en la espalda, no sabía cómo hacer para salir afuera. Gritaba y pedía ayuda, los chicos del lado le tiraron piedras para que se fuera”, relató estremecida para contar que fingió estar muerta para que no la siga lastimando.

Finalmente, la mujer reveló que intentó pedir ayuda varias veces pero no la encontró: “él tiene un problema. Fui a pedir ayuda a la Policía, yo no quería cagarle la vida, quería que lo ayudaran, no quería que lo echen. Me suplicaba que no lo internaran, que se iba a poner las pilas, yo confié en su palabra”.