Daniel Passerini sobre la suba del boleto: “Alimentamos nuestro sistema con las sobras del subsidio nacional”

El nuevo incremento del boleto de transporte urbano comenzó a regir desde este sábado 27 en la ciudad de Córdoba. El ticket para movilizarse dentro de la capital ascendió a 360 pesos, algo que causa mucho malestar entre los vecinos. El municipio no es ajeno a esto y sostiene que hay poco subsidio para la ciudad por parte de la Nación.

En este contexto, la Municipalidad va a tener una audiencia con Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación para tratar de esclarecer lo que va a suceder con los subsidios al transporte. “Días atrás, participamos de una reunión con ocho intendentes de seis provincias distintas, de ciudades importantes de la Argentina, como Rosario, Mar del Plata, Río Cuarto, Santa Fe capital, Paraná, Salta, Corrientes y Rafaela, y coincidimos en que la situación es muy difícil”, sostuvo Daniel Passerini, intendente de Córdoba, en diálogo con La Voz.

EL TRANSPORTE EN CÓRDOBA Y EL PROBLEMA CON LOS SUBSIDIOS DE NACIÓN

El 90 por ciento de la tarifa del boleto urbano en el área metropolitana de Buenos Aires (Amba) se encuentra subsidiado por el gobierno nacional, de acuerdo a lo explicado por Passerini. “Los intendentes del resto de la Argentina alimentamos nuestro sistema con las sobras del subsidio nacional. El 85 por ciento se queda allá y lo que sobra lo tiran al resto de las provincias”.

Asimismo, recalcó que la tarifa actual del ticket se encuentra “muy por debajo” del valor que solicitan los empresarios del transporte, que es de más de 700 pesos. “Esa es una decisión que en Córdoba no estamos dispuestos hoy a tomar porque no podemos cargar todo sobre la espalda de un usuario que está castigado por la economía”, dijo.

CÓRDOBA CONTINUARÁ LOS RECLAMOS POR UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LOS SUBSIDIOS

Según lo declarado por el funcionario, el problema central de los aumentos es que Nación fija los precios del boleto en Amba. “Nación llamó a una audiencia pública para llevar la tarifa a 270 pesos (en Amba), que iba a hacer el acercamiento histórico más próximo a lo que pagamos el resto de los argentinos. Pero un intendente del conurbano presentó un amparo y se suspendió la audiencia pública”, contó.

“Esa audiencia determinaba también un camino por seguir, que era que a partir de esa adecuación todos los meses se iban a adecuar tarifas con la inflación del Indec. Con esas cuestiones vamos a tener que convivir y discutir”, continuó. En la misma línea, afirmó que este tipo de sistema es “inviable en el resto de Argentina”.

“Nosotros queremos saber de primera mano si los subsidios van a seguir. Lo que tenemos claro, a esta altura del año, es que van a seguir pero con el presupuesto del año anterior; es decir, no se van a incrementar. Bueno, si no se van a incrementar, nuestro primer objetivo es que se distribuyan de una manera equitativa y no 85/15 porque no lo podemos soportar más”, sentenció Passerini.