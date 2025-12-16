Vía Córdoba / Combustibles

Cuánto cuesta el litro de nafta en Córdoba tras la baja anunciada por el presidente de YPF

Horacio Marín explicó los motivos de la medida que ya se ve reflejada en las estaciones de servicio.

Redacción Vía Córdoba

16 de diciembre de 2025,

La nafta en Córdoba registró un leve descenso en su precio. (La Voz/Ilustrativa).

El presidente de YPF, Horacio Marín anunció una baja del 2 por ciento aproximada en el precio de los combustibles. Las estaciones de servicio en Córdoba ya modificaron los tableros con los valores de la nafta en la tercera semana de diciembre.

Por qué baja el precio de la nafta: la explicación de YPF

Marín explicó que la reducción en el valor final del combustible es un “acuerdo de honestidad con los consumidores”, según sus declaraciones a LN+. A pesar de la baja promedio del 2 por ciento, los costos logísticos, la demanda local y la estructura de precios previa influirá en el número final.

Horacio Marín, presidente de YPF

Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, expresó. Por su parte, desde las estaciones de servicio de la ciudad de Córdoba confirmaron que la baja en los precios es de entre 10 a 30 pesos.

Cuánto cuesta el litro de nafta de YPF en Córdoba

  • Super: 1.641 pesos.
  • Infinia: 1.846 pesos.
  • Diesel: 1.710 pesos.
  • Infinia diesel: 1.861 pesos.

