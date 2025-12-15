Rumbo al verano: subieron los valores de las multas de la Caminera en Córdoba

La provincia de Córdoba experimenta un gran movimiento de vehículos en sus rutas con la llegada de la temporada de verano. Ante este contexto, el gobierno provincial dispuso un incremento sustancial en las multas impuestas por la Policía Caminera.

Dicha medida fue oficializada mediante una Resolución de la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito. Las sanciones tendrán un ajuste del 10,2 por ciento en comparación con las vigentes durante noviembre. El aumento resulta especialmente significativo, ya que las infracciones son casi un 27 por ciento más caras en relación al mes de agosto, hace solo cuatro meses atrás.

Subieron los valores de las multas de la Caminera

Este cambio tarifario presenta algunas particularidades que destacan sobre decisiones anteriores. Por un lado, la fecha de anuncio mostró una demora aproximada de una semana, en contraste con la costumbre de publicarse cerca del inicio de cada mes. Por otra parte, se modificó el valor que sirve como referencia para calcular la Unidad Fija (UF). Durante un tiempo, el costo de esta unidad se acercaba o incluso quedaba por debajo del precio más bajo de la nafta Súper ofrecida en estaciones de YPF en la capital cordobesa. Ahora, este costo se eleva casi al mismo ritmo que los precios más costosos de los combustibles.

La variación actual es consecuencia de la imposición, desde la Nación, del esquema conocido como “Micropring”. Mediante esta modalidad, el gobierno se desentendió de la facultad de fijar los valores para los combustibles líquidos, potestad que antes ejercía a través de la empresa YPF. Por esta razón, el incremento dispuesto resulta considerablemente elevado. Pese a ello, la Provincia continúa fundamentando esta decisión citando la información suministrada por la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC).

Estos son los nuevos valores de las multas: