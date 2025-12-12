Escuelas de verano en Córdoba: dónde anotarme y cuáles son sus horarios

Vía Córdoba / Verano

Hay descuentos importantes para grupos familiares y diferentes actividades para la temporada 2025-2026.

12 de diciembre de 2025,

El Gobierno de la provincia abrió las inscripciones para las escuelas de verano en Córdoba. Además, comunicó dónde realizar el proceso para que las familias e instituciones aprovechen una de las formas más accesibles para combatir el calor.

Escuelas de verano en Córdoba: dónde anotarme

Las inscripciones están abiertas de manera presencial en todos los espacios de la Agencia Córdoba Deportes:

  • Villa Allende, avenida Goycoechea al 1810.
  • Mercantil, Onofre Marimon y Boitenko.
  • Güemes, Simón Bolívar al 836.
  • Rafael Núñez, avenida Alem al 544.
  • Talleres Oeste, calle Punta del Sauce y Puerto de Palos.
  • Espacios del interior provincial, como Canals y La Carlota.

Los grupos son mixtos y están divididos por edades que van desde 4 a 14 años, y desde 6 a 14 años para niños con discapacidad. El detalle de horarios, costos y propuestas se encuentra en la página web de la Agencia Córdoba Deportes.

Las escuelas de verano abren sus puertas desde el 22 diciembre de 2025 hasta el 20 febrero de 2026. (Provincia de Córdoba)
Los horarios de las escuelas de verano en Córdoba

Pero a nivel general, tanto de capital como del interior provincial, las actividades serán de lunes a viernes de 9.30 a 12.30. También habrá disponibilidad de pileta libre desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 20 de febrero de 2026, de lunes a viernes de 14 a 19.

La temporada 2025-2026 estará dividida en dos ciclos:

  • Desde el 22 de diciembre de 2025 al 23 de enero de 2026.
  • Desde el 26 de enero al 20 de febrero de 2026.

