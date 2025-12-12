Escuelas de verano en Córdoba: dónde anotarme y cuáles son sus horarios

El Gobierno de la provincia abrió las inscripciones para las escuelas de verano en Córdoba. Además, comunicó dónde realizar el proceso para que las familias e instituciones aprovechen una de las formas más accesibles para combatir el calor.
Escuelas de verano en Córdoba: dónde anotarme
Las inscripciones están abiertas de manera presencial en todos los espacios de la Agencia Córdoba Deportes:
- Villa Allende, avenida Goycoechea al 1810.
- Mercantil, Onofre Marimon y Boitenko.
- Güemes, Simón Bolívar al 836.
- Rafael Núñez, avenida Alem al 544.
- Talleres Oeste, calle Punta del Sauce y Puerto de Palos.
- Espacios del interior provincial, como Canals y La Carlota.
Los grupos son mixtos y están divididos por edades que van desde 4 a 14 años, y desde 6 a 14 años para niños con discapacidad. El detalle de horarios, costos y propuestas se encuentra en la página web de la Agencia Córdoba Deportes.
Los horarios de las escuelas de verano en Córdoba
Pero a nivel general, tanto de capital como del interior provincial, las actividades serán de lunes a viernes de 9.30 a 12.30. También habrá disponibilidad de pileta libre desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 20 de febrero de 2026, de lunes a viernes de 14 a 19.
La temporada 2025-2026 estará dividida en dos ciclos:
- Desde el 22 de diciembre de 2025 al 23 de enero de 2026.
- Desde el 26 de enero al 20 de febrero de 2026.