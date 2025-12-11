Un parque acuático a menos de una hora de Córdoba se renovó con dos atracciones: cómo llegar

En la víspera de la temporada verano 2025-2026, un parque acuático a menos de una hora de Córdoba Capital se renovó con dos atracciones. Además, confirmó su fecha de apertura para que locales y turistas se diviertan y combatan las altas temperaturas.

Cuándo abre un parque acuático a menos de una hora de Córdoba

El Norte Parque Acuático y Aéreo anunció la instalación de un tobogán tirabuzón gigante y una pileta con la capacidad de generar “superolas”, según describió a través de un video en su cuenta de Instagram.

Parque acuático del complejo El Norte.

El predio funciona dentro de las instalaciones del departamento de Río Segundo y tiene una pileta para niños con un barco pirata y una pileta con tres toboganes y otros dos fuera. Los juegos disponibles son mangrullo, palestra, tirolesa, barco pirata, recorrido en kayak, toro mecánico, cancha de vóley y fútbol playero.

Además, El Norte ofrece una pileta climatizada semi profesional y un espacio exclusivo con bar y quinchos para disfrutar en familia. El predio tiene una capacidad para 1.100 personas sentadas, con mesas y sillas.

Cómo llegar al parque acuático a menos de una hora de Córdoba

El predio está ubicado en el kilómetro 667 de la Ruta 9 y abrirá de sábados a domingos de 11 a 19. Para llegar es necesario salir de la Capital en dirección sureste y tomar el camino nacional para emprender un viaje de aproximadamente 40 kilómetros.