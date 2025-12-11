Vía Córdoba / Parque acuático

Un parque acuático a menos de una hora de Córdoba se renovó con dos atracciones: cómo llegar

Un nuevo tobogán y una pileta con olas son las estrellas de la temporada verano 2025-2026.

Redacción Vía Córdoba

11 de diciembre de 2025,

Un parque acuático en Córdoba confirmó su fecha de apertura con una pileta con olas. (La Voz)

En la víspera de la temporada verano 2025-2026, un parque acuático a menos de una hora de Córdoba Capital se renovó con dos atracciones. Además, confirmó su fecha de apertura para que locales y turistas se diviertan y combatan las altas temperaturas.

Cuándo abre un parque acuático a menos de una hora de Córdoba

El Norte Parque Acuático y Aéreo anunció la instalación de un tobogán tirabuzón gigante y una pileta con la capacidad de generar “superolas”, según describió a través de un video en su cuenta de Instagram.

Parque acuático del complejo El Norte.
Parque acuático del complejo El Norte.

El predio funciona dentro de las instalaciones del departamento de Río Segundo y tiene una pileta para niños con un barco pirata y una pileta con tres toboganes y otros dos fuera. Los juegos disponibles son mangrullo, palestra, tirolesa, barco pirata, recorrido en kayak, toro mecánico, cancha de vóley y fútbol playero.

Además, El Norte ofrece una pileta climatizada semi profesional y un espacio exclusivo con bar y quinchos para disfrutar en familia. El predio tiene una capacidad para 1.100 personas sentadas, con mesas y sillas.

Parque acuático del complejo El Norte.
Parque acuático del complejo El Norte.

Cómo llegar al parque acuático a menos de una hora de Córdoba

El predio está ubicado en el kilómetro 667 de la Ruta 9 y abrirá de sábados a domingos de 11 a 19. Para llegar es necesario salir de la Capital en dirección sureste y tomar el camino nacional para emprender un viaje de aproximadamente 40 kilómetros.

