A minutos del Centro: un camping de Córdoba abrirá su complejo acuático

El Camping Municipal General San Martín, ubicado sobre calle Miguel Lillo de la ciudad de Córdoba, confirmó las fechas, horarios y precios para comenzar su temporada de verano. La inauguración del complejo acuático tendrá lugar este viernes 12 de diciembre.

Un camping de Córdoba abrirá su complejo acuático

El espacio municipal mantiene un horario de servicio general que abarca desde las 8 hasta las 20 horas. No obstante, el sector destinado a la pileta posee franjas de funcionamiento particulares. De lunes a viernes, el ingreso al natatorio estará disponible durante la tarde, de 14 a 20.

El lugar cuenta con 25 hectáreas y un verde paisaje para disfrutar.

Durante el fin de semana, el uso del área de agua se extiende desde las 10 hasta las 20. Además, para dos fechas festivas fundamentales, el 25 de diciembre y el 1 de enero, se definió una apertura especial: el acceso será posible desde las 12 hasta las 20.

Cuáles son los requisitos para ingresar al complejo

Para poder entrar al camping, es un requisito obligatorio presentar la revisión médica pertinente. El trámite se facilita para los visitantes, dado que la inspección se efectúa dentro del mismo predio y no genera costos.

Es importante considerar que la administración no acepta reservas ni garantiza la guarda de puestos, por lo cual el ingreso está sujeto al cupo máximo. Una vez alcanzada la capacidad máxima permitida, la entrada al establecimiento permanecerá cerrada.

El costo de admisión para personas mayores de 12 años asciende a 8.000 pesos. Para el grupo familiar, comprendido por dos adultos y sus niños menores de 12 años, el valor total fijado es de 10.000. Los adultos mayores de 60 años están exceptuados de abonar.