Fútbol, tirolesa y tragos tropicales: cómo es el parque acuático que es furor en Córdoba

La provincia de Córdoba se encuentra rodeado de parques acuáticos que invitan a cordobeses y a turistas a disfrutar del agua de una manera distinta. Con diversas atracciones para toda la familia, son una buena oportunidad para hacer una escapada.

Uno de los más concurridos, se encuentra en Miramar de Ansenuza y se trata de un multiparque que ofrece una experiencia única en medio de la naturaleza. Además, cuenta con atracciones acuáticas y terrestres, gastronomía de todo tipo y distintos servicios.

Cómo es el parque acuático que es furor en Córdoba

Esta temporada, Arena’s Club Miramar es un oasis ideal para los amantes del agua. Con una piscina-playa de más de 1.500 metros cuadrados, invita a disfrutar de sus 12 toboganes. Para los más aventureros, ofrece una mini tirolesa y un inflable XXL para una “diversión sin límites”. Al ser un multiparque, ofrece una gran variedad de actividades: fútbol, vóley, tejo, bingo, metegol y circuitos de baja altura.

La gastronomía también es otro fuerte del complejo: opciones rápidas y saludables, tragos, licuados, helados y golosinas. También cuenta con una barra tropical para disfrutar en el agua.

Arena's Club es un parque acuático ideal para disfrutar en familia.

Fútbol, tirolesa y tragos: cuánto sale la entrada al parque

Arena’s Club Miramar está abierto todos los días de enero y febrero, en el horario de 11 a 19. Es importante tener en cuenta algunas normas del parque:

No se permite el ingreso con comida ni bebida (excepto equipo de mate o tereré y conservadora vacía con hielo).

No se permite el ingreso con mascotas .

No se permite el ingreso con vidrios u objetos punzantes.

Parque acuático Miramar.

Solo se permite ingresar a las piscinas con malla o traje de baño .

Se sugiere no caminar descalzo por cuestiones de seguridad.

Se recomienda reservar los tickets con anticipación, ya que la asistencia diaria es limitada.

En cuanto a los precios de las entradas, éstos son los valores:

Entrada general hasta diciembre: 18.000 pesos.

Entrada general enero y febrero: 21.000 pesos y 25.000 pesos los sábados y domingo.

50 por ciento menos para residentes de Miramar

50 por ciento menos para jubilados

Menores de 3 años, discapacitados, cumpleaños y veteranos de Malvinas: gratis

El nuevo parque acuático de Miramar de Ansenuza. (Gentileza)

Para llegar al parque acuático desde la Capital, se debe tomar la ruta 19 hasta Río Primero, donde se recomienda tomar la ruta 10 hasta la ruta 17 en La Puerta. Luego, se debe ir por la 3 en Balnearia hasta Miramar de Ansenuza.