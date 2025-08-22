La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) aumentó desde la medianoche de este viernes 22 de agosto el precio de sus combustibles en todas las estaciones de servicio en la provincia de Córdoba. Esta modificación es la quinta del mes.

El nuevo precio de los combustibles de YPF en Córdoba

El contexto de inflación medianamente en baja y la incertidumbre en el valor del dólar blue y oficial son características que derivaron en el incremento. A continuación, el listado con los valores actualizados:

Los nuevos precios de los combustibles de YPF en Córdoba.

Super : 1.460 pesos.

Infinia : 1.685 pesos.

Diesel 500: 1464 pesos.

Infinia Diesel: 1.636 pesos.