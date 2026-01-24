Cuándo llegarían las tormentas a Córdoba, según el pronóstico extendido del SMN

El Observatorio Hidrometeorológico de la Provincia (OHMC) había notificado a mediados de semana una ola de calor a raíz de las temperaturas máximas. Con el pasar de los días, los pronósticos extendidos se modificaron y muestran una probable llegada de tormentas y lluvias.

Altas temperaturas en la región centro de Argentina

Mapas meteorológicos del modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) explican que las condiciones climáticas en la región centro de Argentina son por un sistema frontal semiestacionario.

El modelo ECMWF.

Este aspecto condiciona el movimiento de las precipitaciones, que se mantienen mayoritariamente en la provincia de San Luis. Por su proximidad, el sur de la provincia de Córdoba es la única región con probabilidad de lluvias este fin de semana.

Cuándo llegarían las tormentas a Córdoba

Sin embargo, se estima que el sistema frontal semiestacionario se reduzca con el pasar de los días. Según informó Meteored, “las provincias que podrían verse afectadas por este cambio serán Mendoza, San Luis, Córdoba, sectores de La Pampa y Santiago del Estero, conformando el eje más activo de la próxima semana“.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el OHMC coincidieron en la probable llegada de lluvias entre el lunes 26 y martes 27 de enero. El organismo provincial se refirió a un clima “húmedo e inestable” con probabilidad de tormentas y chaparrones temporarios".

El mensaje del OHMC sobre las condiciones climáticas en Cosquín para este fin de semana.

A su turno, el SMN compartió en su pronóstico extendido entre un 40 y un 70 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas para el lunes 26. Mientras que, mismas chances de chaparrones figuran para el martes 27.