Clima en Córdoba: dónde rige alerta amarilla por tormenta este sábado 24 de enero

Las regiones que aguardan ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora (km/h).

Redacción Vía Córdoba

24 de enero de 2026,

Jornada de altas temperaturas para Córdoba, que tiene departamentos bajo alerta amarilla por tormenta. (Ramiro Pereyra/ La Voz)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para 11 provincias de Argentina este sábado 24 de enero. Parte de la provincia de Córdoba está afectada y también espera una seguidilla de días con altas temperaturas.

  • General Roca.
  • Presidente Roque Sáenz Peña.

Las tormentas estarán acompañadas por “frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora (km/h)”, según el SMN. Además, emitió un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes y precipitaciones intensas a las 7.30, que tuvo una validez de dos horas.

Rige alerta amarilla por tormenta este sábado 24 de enero en el sur de Córdoba.
Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 24 de enero

Para esta jornada, el ente nacional comunicó una temperatura mínima de 24°C y una máxima de 35°C. Por su parte, el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día.

En paralelo, rige una alerta amarilla por altas temperaturas en el centro, norte, sur y este de la provincia de Córdoba. Las ráfagas de viento norte se harán sentir desde la tarde hasta el anochecer y alcanzarán hasta los 50 (km/h). Finalmente, el domingo tendrá condiciones climáticas similares aunque hay una leve probabilidad de tormentas aisladas durante la noche.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Domingo. Mínima de 24°C y máxima de 36°C. Cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas.
  • Lunes. Mínima de 26°C y máxima de 38°C. Tormentas aisladas.
  • Martes. Mínima de 22°C y máxima de 36°C. Chaparrones y tormentas aisladas.

