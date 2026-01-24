El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para 11 provincias de Argentina este sábado 24 de enero. Parte de la provincia de Córdoba está afectada y también espera una seguidilla de días con altas temperaturas.

Clima en Córdoba: dónde rige alerta amarilla por tormenta este sábado 24 de enero

General Roca.

Presidente Roque Sáenz Peña.

Las tormentas estarán acompañadas por “frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora (km/h)”, según el SMN. Además, emitió un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes y precipitaciones intensas a las 7.30, que tuvo una validez de dos horas.

Rige alerta amarilla por tormenta este sábado 24 de enero en el sur de Córdoba.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 24 de enero

Para esta jornada, el ente nacional comunicó una temperatura mínima de 24°C y una máxima de 35°C. Por su parte, el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día.

En paralelo, rige una alerta amarilla por altas temperaturas en el centro, norte, sur y este de la provincia de Córdoba. Las ráfagas de viento norte se harán sentir desde la tarde hasta el anochecer y alcanzarán hasta los 50 (km/h). Finalmente, el domingo tendrá condiciones climáticas similares aunque hay una leve probabilidad de tormentas aisladas durante la noche.

Pronóstico extendido para Córdoba