Clima en Córdoba: con lluvias, así estará este domingo 7 de diciembre

En la previa del fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había adelantado cómo estaría el tiempo en Córdoba. En este sentido, para este domingo 7 de diciembre se prevé precipitaciones en distintos puntos de la provincia.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 7 de diciembre

Para este domingo, se anunció una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 21°C. Asimismo, se esperan tormentas fuertes durante toda la jornada, con ráfagas entre 42 y 50 km/h por la mañana. Según el SMN, continuarán las precipitaciones durante la madrugada del lunes 8.

Pronóstico extendido para Córdoba