Clima en Córdoba: con lluvias, así estará este domingo 7 de diciembre

Conocé el pronóstico extendido para el fin de semana largo.

7 de diciembre de 2025,

Fin de semana largo pasado por agua.

En la previa del fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había adelantado cómo estaría el tiempo en Córdoba. En este sentido, para este domingo 7 de diciembre se prevé precipitaciones en distintos puntos de la provincia.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 7 de diciembre

Para este domingo, se anunció una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 21°C. Asimismo, se esperan tormentas fuertes durante toda la jornada, con ráfagas entre 42 y 50 km/h por la mañana. Según el SMN, continuarán las precipitaciones durante la madrugada del lunes 8.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Lunes. Mínima de 17°C y máxima de 26°C. Chaparrones por la madrugada.
  • Martes. Mínima de 16°C y máxima de 31°C. Cielo ligeramente nublado.
  • Miércoles. Mínima de 17°C y máxima de 32°C. Cielo mayormente nublado.

