Clima en Córdoba: con lluvias, así estará este domingo 7 de diciembre

En la previa del fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había adelantado cómo estaría el tiempo en Córdoba. En este sentido, para este domingo 7 de diciembre se prevé precipitaciones en distintos puntos de la provincia.
Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 7 de diciembre
Para este domingo, se anunció una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 21°C. Asimismo, se esperan tormentas fuertes durante toda la jornada, con ráfagas entre 42 y 50 km/h por la mañana. Según el SMN, continuarán las precipitaciones durante la madrugada del lunes 8.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Lunes. Mínima de 17°C y máxima de 26°C. Chaparrones por la madrugada.
- Martes. Mínima de 16°C y máxima de 31°C. Cielo ligeramente nublado.
- Miércoles. Mínima de 17°C y máxima de 32°C. Cielo mayormente nublado.