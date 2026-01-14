Cruzó la calle para sacar la basura y murió atropellada por un utilitario en Córdoba

Una mujer que había cruzado la calle para sacar la basura de su casa murió atropellada por un vehículo utilitario en la provincia de Córdoba. El suceso fatal ocurrió en Villa Allende y la Policía investiga las condiciones alrededor del hecho.

El siniestro sucedió en horas de la madrugada de este miércoles 14 de enero en la avenida Enrique Bodereau al 2160, barrio San Alfonso, según comunicó la fuerza en un comunicado oficial matutino.

Una mujer de 69 años falleció en Villa Allende. (Facundo Luque)

Por circunstancias a establecer, la señora de 69 años fue embestida por un utilitario marca Ford Ecosport, que era manejado por un hombre de 48 años. Una ambulancia del servicio de emergencias llegó inmediatamente tras un aviso, pero las maniobras de reanimación no evitaron su muerte. La Justicia de Córdoba ahora investiga las causas y condiciones en las cuales ocurrió el caso.