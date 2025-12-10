Vía Córdoba / Violencia

Crueldad: robaron y descuartizaron al ternero mascota de una escuela en Córdoba

El dramático hecho ocurrió en la localidad de Hernando, donde generó conmoción.

10 de diciembre de 2025,

Faenaron un ternero de una escuela de Córdoba.

Personas no identificas carnearon el ternero mascota de una escuela primaria y desparramaron los restos por Hernando, en el interior de la provincia de Córdoba. Se trata de Berni, quien era parte de un proyecto de la Escuela Primaria Bernardino Rivadavia.

El suceso se produjo durante la mañana del viernes 5 de diciembre cuando los pequeños ingresaron a las instalaciones. “Lo buscamos por todos lados y encontramos el cerco roto con una pinza", rememoró Vanessa Espinosa, vicedirectora del instituto, en diálogo con El Doce.

Berni, la mascota asesinada en Córdoba.
Toda la comunidad empezó a buscarlo por el pueblo, pero encontraron lo peor. Restos de Berni desparramados a lo largo y ancho de Hernando. Llegaron hasta la casa de un sospechoso, donde encontraron el cuerpo.

“Pensamos que lo habían robado, pero jamás imaginamos este nivel de crueldad”, expresó sorprendida por el terrible accionar contra el animal. “Berni es parte de un proyecto que incorporamos como Bio Escuela“, indicó, conmocionada.

Había sangre por todos lados y la carne ya estaba en descomposición. Fueron tirando partes por el pueblo. No lo hicieron para comer. Fue por pura maldad”, repudió la mujer.

La Policía aprehendió a un albañil de Santiago del Estero, pero la escuela deslizó que hay más implicados en la causa. “Somos un pueblo y acá se sabe todo. Fue un grupo de personas que entró drogado y lo mató”, cerró.

