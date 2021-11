Finalmente este lunes se presentó la grilla definitiva del Cosquín Rock 2022 y hubo una gran sorpresa para todos los fanáticos. Por primera vez en sus más de 20 años de historia, el festival tendrá una banda de cuarteto entre los artistas.

//Mirá también: ¿La mejor versión de Bella Ciao? La Monada se sumó al hit del momento

Se trata de Monada, encabezada por Juanito, Lucas y Agustín Ninci. Los hermanos se presentarán el sábado 12 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla.

“Monada revolución”, “somos la primera banda de cuarteto en llegar al Cosquín Rock” fueron alguna de las frases que publicar en sus redes sociales.

Cosquín Rock 2022: la grilla completa

Sábado 12 de febrero

Ciro y Los Persas, Los Auténticos Decadentes, Guasones, Skay y Los Fakires, Wos, Julieta Venegas, Zoe Gotusso, Eruca Sativa, Él Mató a un Policía Motorizado, Las Pelotas, Cruzando El Charco, Trueno, Cami, El Kuelgue, La Delio Valdez, Nonpalidece, Juana Molina, Mississippi, Valdes, Celeste Carballo, Fidel y Traperos, Sol Pereyra, Manu Martínez, Vale Acevedo, Peces Raros, Hipnótica, Juanse & The Mustang Cowboys, Fiesta Bresh, Sueño de Pescado, Silvestre y La Naranja, Jimmy Rip, Clara Cava, Plastilina, Doppel Gangs, Telescopios, Micky y La Que Faltaba, Maleva Villa, Zenón Pereyra, Silvina Moreno, Juan Terrenal, Paz Carrara, Escalópez, Inazulina, Rulo y La Contrabanda, Anyi, Gauchito Club, Maximiliano Calvo, Valterson, La Monada Rhemo, Gris Bemol, Intendente, Rosa Profunda, Ficción, Cristina Dall & Excipientes, Marlene a la Par, Valuki, Chris Cain, 29 caminos, La Franela y Proceso a Ricutti.

Domingo 13 de febrero

Divididos, La Vela Puerca, Fito Páez, Airbag, Sara Hebe, Turf, Bandalos Chinos, Chico Trujillo, Natalie Perez, Juan Ingaramo, Viticus, Nafta, María Becerra, Las Pelotas, Miranda!, Nagual, Soy Rada & The Colibríes, Kermese Redonda, Acru, Connie Isla, Kumbia Queers, Memphis La Blusera, Dillon, 1915, Lara91K, Déborah Dixon & Patán Vidal, Axel Fiks, Javier Malosetti, Sabor Canela, El Plan de la Mariposa, Benjamín Walker, Isla de Caras, Cuatro Al Hilo, JJ Thames “Mississippi Blues Diva”, Los Mentidores, Taichu, Barderos, Soul Bitches, Dirty Moob, Martínez Tango & Roll, Gativideo, Ainda, Ciclonautas, Sol Alac, Chiara Parravicini, Moloko, Leti Vocos, Los Ustedes, Tren Azul, Saramalacara, Moy, La Rosa Galáctica, Muscalopia, Delfina Campos, Las Hijas de Piáf, Fiesta Katana, Boconas, Six Sex, The Colorated, Odd Mami, Fun Circus, Cordelia Andrada Quinteto, Coral Campopiano, Roberta Ribeiro & Toyo y Vosque.