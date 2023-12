Cortes de luz en Córdoba: qué dijo Epec sobre los reintegros de dinero por las horas sin servicio

El sábado que pasó, miles de cordobeses se vieron afectados por la falta de energía eléctrica. Se produjo un apagón que afectó a decenas de barrios de la ciudad de Córdoba y a localidades del interior.

En algunos sectores, los ciudadanos estuvieron sin servicio por más de 12 horas. A pesar de que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) responsabilizó a Transener, quien opera las líneas de alta tensión, muchos vecinos reclaman a Epec una solución a las pérdidas materiales y el reconocimiento de las horas sin servicio en la próxima factura.

QUÉ EXPLICÓ EPEC SOBRE EL REINTEGRO DE DINERO POR LA FALTA DE SERVICIO

Con respecto a la compensación económica por el tiempo transcurrido sin luz, desde Epec aclararon que un corte de luz prolongado no genera consumo en los medidores de energía, por lo que no se harán reintegros.

“Cuando hay un corte, no hay consumo. Por lo tanto, no se está cobrando nada porque no hay energía que se esté consumiendo”, explicó Alfredo Camponovo, vocero de la empresa, a El Doce. “El medidor de tu domicilio registra la energía consumida, al haber un corte no pasa energía por el medidor”, reiteró.

Por su parte, Nicolás Barbera, del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), explicó que “no hay nada definido para ello puesto que se trata de cuestiones externas y no imputables a la Epec”.

¿QUÉ PASA CON LAS PÉRDIDAS MATERIALES DEBIDO AL APAGÓN EN CÓRDOBA?

Los usuarios pueden reclamar un resarcimiento económico por los daños ocasionados por el corte de luz. Si se cuenta con los elementos declarados, se debe hacer el reclamo dentro de las 48 horas de producido el daño, ya sea con un llamado a la guardia o en alguna oficina de Epec. “Después se evalúa de acuerdo a la falla si es imputable a Epec o no”, sostuvo Camponovo.