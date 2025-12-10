Córdoba: un hombre de 76 años fue mordido por perros en su rostro y sus genitales

Un hombre de 76 años fue mordido por dos perros de su vecino en la ciudad de Córdoba. Producto de las mordeduras en su rostro y sus genitales, entre otras zonas del cuerpo, permanece internado en el hospital Eva Perón.

La Policía confirmó que el episodio ocurrió durante la mañana de este miércoles 10 de diciembre de 2025 en barrio Parque República. Los canes de raza mestiza se habrían escapado de la casa de un ciudadano de la zona y agredieron al sujeto.

Efectivos de la Policía de Córdoba intervinieron en pasaje Llanquelen al 5.400, desde donde trasladaron a la víctima al centro de salud mencionado. Los médicos confirmaron “traumatismos por mordeduras en brazos, piernas, rostro y zona genital", según el parte oficial. Debido a las lesiones que presentaba, quedó internado para recibir la atención correspondiente.

La Justicia investiga las circunstancias alrededor del hecho para determinar cómo se originó y establecer las responsabilidades.