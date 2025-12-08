Vía Córdoba / Ataque

Un bebé de 1 año fue atacado por un pitbull: está grave en Córdoba

Durante las últimas horas del domingo, un bebé de un año fue atacado por un perro pitbull en barrio Ceferino Namuncurá, en la localidad cordobesa El Brete. Según reportes policiales, el menor sufrió traumatismos de tipo craneal, facial y cervical. Debido a la gravedad de las heridas, fue derivado al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.

Inicialmente, el niño fue llevado de urgencia hacia el Hospital Aurelio Crespo, un centro asistencial ubicado en la cercana ciudad de Cruz del Eje. Sin embargo, dada la complejidad del diagnóstico y su crítico estado, fue trasladado al Hospital de Niños de la capital cordobesa, donde actualmente permanece internado.

Las autoridades correspondientes iniciaron una pesquisa formal para esclarecer las circunstancias que permitieron que se desarrollara esta agresión. Hasta el momento, se desconoce si la mascota formaba parte del grupo familiar del agredido o si pertenecía a algún vecino. Tampoco existe información precisa sobre cómo este animal logró acercarse sin restricciones al niño.

